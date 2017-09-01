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    Обамеянг хотел перейти в «Милан», но «Боруссия» не отпустила его

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли остался доволен летней трансферной кампанией клуба. Он рассказал подробности сорванного перехода форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

    «Обамеянг – отличный игрок. Он хотел перейти к нам, но не сложилось. «Боруссия» не захотела его продавать, но он от этого не стал менее великолепным форвардом.

    Я много читал в СМИ, что «Милану» не хватает вингера и крайнего хавбека. Пожалуй, это единственные две позиции, которые нам так и не удалось усилить. Думаю, в целом мы проделали огромную работу этим летом.

    Нужно понимать, что в такой ситуации важно не только собрать новую команду, но и не испортить ее», – сказал Мирабелли.

    Напомним, что «Милан» этим летом пополнил свой состав сразу 11 новичками.

    Источник: Goal.com

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    01.09.2017 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 1 сентября 2017, 10:27

      Жаль что не перешел

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 08:08

      Директор доволен деятельностью клуба - это хорошо.... Но заявлять, что "...он хотел перейти к нам, но не сложилось..." - как-то не солидно.... Это говорит о недостаточных ресурсах клуба, прежде всего...
      Хотя по некоторому ажиотажу видны попытки на доминирование в предстоящем сезоне.... Пусть потягаются с Юве....

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