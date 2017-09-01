Обамеянг хотел перейти в «Милан», но «Боруссия» не отпустила его

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли остался доволен летней трансферной кампанией клуба. Он рассказал подробности сорванного перехода форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Обамеянг – отличный игрок. Он хотел перейти к нам, но не сложилось. «Боруссия» не захотела его продавать, но он от этого не стал менее великолепным форвардом.

Я много читал в СМИ, что «Милану» не хватает вингера и крайнего хавбека. Пожалуй, это единственные две позиции, которые нам так и не удалось усилить. Думаю, в целом мы проделали огромную работу этим летом.

Нужно понимать, что в такой ситуации важно не только собрать новую команду, но и не испортить ее», – сказал Мирабелли.

Напомним, что «Милан» этим летом пополнил свой состав сразу 11 новичками.