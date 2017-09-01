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    ЦСКА – единственный клуб в РФПЛ, не сделавший ни одной покупки этим летом

    В России сегодня закрылось летнее трансферное окно.

    Стоит отметить, что единственным клубом, который не приобрел ни одного нового футболиста этим летом, стал ЦСКА. Армейцев при этом покинули Сергей Чепчугов, Зоран Тошич и Муталип Алибеков. Сергей Ткачев, Дмитрий Ефремов, Константин Базелюк и Никита Чернов были отданы в другие клубы на правах аренды.

    Самым активным клубом на трансферном рынке стал «Зенит», подписавший 14 новичков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 01:00
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +706

      111ax 5 сентября 2017, 16:50

      денег нет и уже давно. Все пошло на стадион и еще долгов за него куча.

      0
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 1 сентября 2017, 20:45

      Наверное, именно поэтому в ЦСКА самый сыгранный состав!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 сентября 2017, 18:29

      И правильно. Пусть среди своей молодежи поищут таланты.
      У ЦСКА есть шанс продемонстрировать новый стандарт работы с молодежью из своей академии.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 сентября 2017, 14:35

      С одной стороны - печально, а с другой - радостно! Хочет Гончаренко того или нет, но вынужден будет дать шанс Тимуру Жамалетдинову. Да и другим ребятам из молодёжки. Что же касается Жамалетдинова, то он уже сегодня играет более зрело и качественно, чем Чалов или Оланаре. В пару к Витиньо нужно ставить именно его. Из глубины будет играть Дзагоев. А эта тройка атакующих игроков может очень многое! Надо только дать им шанс, Виктор Михайлович! И не нужно больше экспериментировать с Вернблумом в нападении. Опорная зона ослабляется, а в атаке от него толку чуть. Понтус хорош лишь при подключениях к атакам, но не обладает качествами форварда.

      2
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец > DeStar 1 сентября 2017, 18:58

      А что у нас появились центральные защитники с российскими паспортами??? Всех более сносных скупил "Зентит", а в молодежке что-то не видать дарований. Васин конечно человек-косяк, но лучше-то все равно, к сожалению, нет.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DeStar 1 сентября 2017, 19:00

      Вернблум вполне может сыграть центрального защитника, но лучше пусть будет опорником.

      1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > cska-62 1 сентября 2017, 19:01

      Евгений,Вы правы на все 100%.
      +++!!! Всех благ Вам.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DeStar 2 сентября 2017, 00:29

      Судя по информации, мог потратить 5 млн. евро. Но не нашёл, на кого, получается. Ну, а дерьмо покупать себе дороже!

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DeStar 2 сентября 2017, 13:19

      Внутреннюю кухню не знаю. Я писал о том, что из-за неимением средств можно было бы с Ивицей Оличем договориться. Он только два месяца назад завершил карьеру, астрономических запросов у него не будет, но будет возможность выступить в Лиге Чемпионов. На тайм и даже чуть больше его наверняка будет хватать. Не знаю точно, но, кажется, свободных агентов можно и сегодня подписывать. На роль же центрфорварда Олич вполне годится. Хотя можно выпускать Жамалетдинова, а во втором тайме на замену Олича. Или наоборот. Если Витиньо или Дзагоев по каким-то причинам будут матч пропускать, то и обоих сразу.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 14:28

      Гинер похоже устал в одиночку биться , и ищет покупателя . Актив сейчас есть ( а не просто эмблема ЦСКА) , так что вполне вероятный ход дела ! Предпосылок для такой мысли более , чем отбавляй . Мб останется Президентом ФК , или Генеральным менеджером .

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 1 сентября 2017, 14:39

      Мы не знаем, кто владелец ЦСКА. Хозяин - оффшор! Гадать бессмысленно.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 1 сентября 2017, 13:01

      И это настораживает очень. Впереди игра на 2 фронта, а усилений нет.

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 сентября 2017, 12:18

      Понятно тогда курс тот же! Сливать ЛЧ 4 место! И сразу в РФПЛ за 2 3 местом! )

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 сентября 2017, 12:08

      Ну что сказать?... Печалька...

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      Рейтинг: +1481

      GM 1 сентября 2017, 11:34

      Денег нет, но мы держимся :(

      Если Оленаре не вспомнит, как играть в футбол, а Чалов не начнет забивать, то будет совсем грустно.

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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 1 сентября 2017, 11:25

      ясно,понятно

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