ЦСКА – единственный клуб в РФПЛ, не сделавший ни одной покупки этим летом

В России сегодня закрылось летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что единственным клубом, который не приобрел ни одного нового футболиста этим летом, стал ЦСКА. Армейцев при этом покинули Сергей Чепчугов, Зоран Тошич и Муталип Алибеков. Сергей Ткачев, Дмитрий Ефремов, Константин Базелюк и Никита Чернов были отданы в другие клубы на правах аренды.

Самым активным клубом на трансферном рынке стал «Зенит», подписавший 14 новичков.