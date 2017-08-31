«Амкар» взял в аренду у «Ростова» Эзатолахи

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи перешел в «Амкар». 20-летний иранский футболист будет выступать за красно-черных на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Между футбольными клубами «Ростов» и «Амкар» достигнута договоренность об аренде полузащитника Саида Эзатолахи сроком до конца сезона.

Желаем удачи Саиду в играх за пермский клуб!» – говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

В прошлом сезоне чемпионата России Эзатолахи провел 19 матчей, в которых забил один гол.

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