Ильин покинул общую группу сборной России из-за мышечных проблем

Нападающий сборной России Владимир Ильин в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Игрок «Урала» сегодня занимался по индивидуальной программе в национальной команде из-за проблем со здоровьем.

«Владимир Ильин начал занятие в общей группе, а затем под присмотром физиотерапевта продолжил заниматься по индивидуальной программе. У Ильина небольшие мышечные проблемы, сегодня пройдет обследование, которое определит дальнейшую тактику», – говорится на официальной странице сборной России в твиттере.