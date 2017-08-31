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Булатов считает, что второе место «Локомотива» неслучайно

31 августа 2017, 08:17

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов отдал должное «Локомотиву» и Юрию Семину, чья команда в текущем чемпионате идет после восьми туров на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Он отметил, что «железнодорожники» стали показывать симпатичный и быстрый футбол.

– Лидерство «Спартака» в прошлом сезоне объясняли слабостью конкурентов. Можно ли этот тезис применить к «Локомотиву», который сейчас идет на втором месте?

– У медали всегда есть обратная сторона. И одна из причин – конкуренты сдали, но «Локомотиву» и Юрию Семину нужно отдать должное. Команда находится в хорошем состоянии. Есть функциональный запас. «Ноги бегут» у футболистов.

Команда стала быстрее за счет появления в составе Антона Миранчука. Тот же Дмитрий Баринов добавил командной скорости. Молодой, подвижный и быстрый парень с хорошей техникой. Пришел Мацей Рыбусь. Увереннее стал выглядеть Джефферсон Фарфан. Все эти футболисты добавили скорости, а техника была и раньше. В результате «Локомотив» заиграл в симпатичный и быстрый футбол. Футболисты хорошо контролируют мяч, бегут в контратаки и используют свободное пространство. Второе место «Локомотива» неслучайно.

– ЦСКА находится только на шестом месте, но он вышел в Лигу чемпионов. Почему не получается быть ближе к лидерам?

– Игра ЦСКА в ответном матче с «Янг Бойз» мне понравилась. Все быстро. Все в одно касание с продвижением вперед. Даже в таком составе ЦСКА способен поспорить за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона. За первое место поспорить с «Зенитом» вряд ли получится, а за Лигу чемпионов вполне.

Можно сказать, что у ЦСКА ограниченный ресурс впереди. Но для чемпионата России наличие Александра Головина, Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, а также прогресса Георгия Щенникова и Витиньо достаточно, чтобы быть конкурентоспособным. ЦСКА будет наверху, как и в прежние годы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Семин Юрий Булатов Виктор
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