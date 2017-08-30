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  • Бразильский журналист: «Трансфер Роши в «Спартак» – решенное дело»

Бразильский журналист: «Трансфер Роши в «Спартак» – решенное дело»

30 августа 2017, 23:28
12

Ранее «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Гремио» Педро Роша прошел медосмотр для «Спартака». По информации работника Esportes da Rádio Bandeirantes Марсело Сальсано, переход 22-летнего форварда состоялся.

«Педро Роши нет на тренировке «Гремио». Его трансфер в «Спартак» – решенное дело», – написал журналист в твиттере.

Бразилец подписал контракт с «Гремио» в январе 2015 года. В минувшем сезоне на его счету пять голов и семь результативных передач в 23-х встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Спартак
Комментарии (12)
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Daxa 09
1504126304
Такое чувство что его купили так как сувенир на обратном пути поехали за Луана а купили ещё одного Мельгорехо
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3a zenit
1504126601
Спартаку нужно Промеса удержать хотя б на пару сезонов,свалит зимой или летом 100%
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ivanthebest
1504126698
По сравнению с Луаном конечно бледная тень, но всё же это лучше чем ничего. Да, и думается у него желания в разы больше играть у нас, поэтому, ок принято. Нужно ещё срочно 2 трансфера!
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ufos73
1504127212
Ну еб усилились! Ща всех порвем
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Супермачо
1504133507
Педру какую-то купили за бешеные деньги. Теперь только Дристусю еще какую-нибудь подписать и всё - прямо как "Зенит".
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zagrizlik
1504135991
Гинер прав, лучше никого не купить, чем вот так...
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Svoysvoemubrat
1504148394
Скоро посмотрим, что за Роша.
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Сибирь за Спартак
1504149534
Судя по нарезкам, игрок штрафной, завершающий атаку. Может такой и нужен сейчас, когда по 13 ударов в створ до гола довести некому.
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