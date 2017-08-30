Бразильский журналист: «Трансфер Роши в «Спартак» – решенное дело»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Гремио» Педро Роша прошел медосмотр для «Спартака». По информации работника Esportes da Rádio Bandeirantes Марсело Сальсано, переход 22-летнего форварда состоялся.

«Педро Роши нет на тренировке «Гремио». Его трансфер в «Спартак» – решенное дело», – написал журналист в твиттере.

Бразилец подписал контракт с «Гремио» в январе 2015 года. В минувшем сезоне на его счету пять голов и семь результативных передач в 23-х встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона.