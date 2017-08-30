Фарфан: «Я счастлив в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не планирует менять команду этим летом, хотя в его услугах заинтересованы несколько клубов из Англии и Китая. Футболист рассчитывает выиграть российский чемпионат в текущем сезоне.

«Я счастлив в «Локомотиве». У меня есть действующий контракт с клубом. Я рад выступать за эту команду и думаю, что останусь здесь.

«Локомотив» – очень большая команда, и она доказывает это своими результатами. Мы надеемся выиграть чемпионат», – заявил Фарфан.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел шесть матчей в составе «Локомотива» в РФПЛ, забив в них два гола и сделав одну результативную передачу.