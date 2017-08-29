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Александр Кержаков поработал уличным художником

29 августа 2017, 19:26
19

В рамках благотворительной акции «Давай-давай» бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков провел один час на улицах города на Неве в качестве художника.

Целью было собрать средства на лечение 12-летнего Артема Самуйлова, страдающего редким генетическим заболеванием опорно-двигательной системы. В итоге из разных источников для мальчика было собрано более 3,5 миллиона рублей.

«29 августа Александр Кержаков на один час сел за мольберт и стал настоящим уличным художником. Ему помогал советами известный петербургский живописец Николай Копейкин.

Сперва экс-футболист изобразил Артема Самуйлова, затем они поменялись ролями и мальчик нарисовал лучшего бомбардира в истории российского футбола. Затем новоиспеченные художники объединили усилия и создали совместную работу, написав портрет Ани — подруги мальчика», – сообщает пресс-служба «Зенита».

За время проведения акции «Давай-давай» было собрано свыше 22 миллионов рублей. При этом стоимость самого дешевого летнего трансфера «Зенита» составляет 141 миллион рублей.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (19)
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vladik12
1504024063
Да на деньги, которые тратятся нашими клубами на зарплаты и трансферы, можно всю Россию вылечить!
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shinnik
1504024547
Бомбардная провокация... Пишите,люди,пишите гадости..
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paracetamol
1504025450
Неплохо!
Ответить
Serjoga
1504025838
Как уже достали этими благотворительными акциями! Простая математика! Кержаков получил и теперь имеет более миллиона евро (может и более 5-ти)! Неужели он не может оплатить одну операцию ребенку в 4-5 миллионов рублей, РУБЛЕЙ! Вот тогда бы его, может быть, зауважали за благотворительность! А что он дал больным детям этим художеством? И журналюги из этого сделали сенсацию, якобы какой ШИРОКИЙ ЖЕСТ сделал Кержаков! Кстати, а сколько денег заработал Кержаков этим художеством? Ну поднял настроение пацану чуть-чуть, пообщался, лучше бы вагон угля разгрузил! ПОЗОР! Нет ПОЗОРИЩЕ!
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александр2231
1504027372
)))
Ответить
APchelov
1504029019
Позорище. Помимо денег могли бы что-то полезное сделать
Ответить
MaxRnD
1504030253
Хоть кистью в картину попадал или мазал, мажу и буду мазать ?
Ответить
Сибирь за Спартак
1504069707
*И когда ты все успеваешь, Борщов, и в фонтаны нырять и на танцах драться?* /к-ф Афоня/
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СШГЭС
1504072188
Мало собрали, потому что помогал Копейкин, а не Рублёв.
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