Александр Кержаков поработал уличным художником

В рамках благотворительной акции «Давай-давай» бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков провел один час на улицах города на Неве в качестве художника.

Целью было собрать средства на лечение 12-летнего Артема Самуйлова, страдающего редким генетическим заболеванием опорно-двигательной системы. В итоге из разных источников для мальчика было собрано более 3,5 миллиона рублей.

«29 августа Александр Кержаков на один час сел за мольберт и стал настоящим уличным художником. Ему помогал советами известный петербургский живописец Николай Копейкин.

Сперва экс-футболист изобразил Артема Самуйлова, затем они поменялись ролями и мальчик нарисовал лучшего бомбардира в истории российского футбола. Затем новоиспеченные художники объединили усилия и создали совместную работу, написав портрет Ани — подруги мальчика», – сообщает пресс-служба «Зенита».

За время проведения акции «Давай-давай» было собрано свыше 22 миллионов рублей. При этом стоимость самого дешевого летнего трансфера «Зенита» составляет 141 миллион рублей.