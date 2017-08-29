Шик стал игроком «Ромы»

«Рома» объявила о заключении контракта с нападающим «Сампдории» Патриком Шиком. Срок соглашения рассчитан на пять лет.

Первый год чех проведет в римском клубе на правах аренды, за которую «волки» заплатят 5 миллионов евро. После ее окончания «джаллоросси» при соблюдении некоторых условий будут обязаны выкупить форварда за 9 миллионов. В случае выкупа генуэзцы получат еще до 8 миллионов в виде различных бонусов.

Помимо этого, если «Рома» продаст Шика до 1 февраля 2020 года, «Сампдории» будут выплачены еще 20 миллионов или же 50% от суммы трансфера – в зависимости от того, какая сумма будет больше.