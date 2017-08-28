Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Будогосский – Гинеру: «Уходить мне или нет – решать Мутко»

28 августа 2017, 18:40
50

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление президента ЦСКА Евгения Гинера.

В матче восьмого тура РФПЛ армейцы проиграли на своем поле «Ахмату» (0:1), а единственный гол грозненцев был забит после судейской ошибки: арбитры не увидели, что мяч пересек линию поля перед тем, как оказаться в воротах Игоря Акинфеева.

Сегодня Гинер заявил, что Будогосский не справляется со своими обязанностями и поэтому должен покинуть занимаемую должность.

«Уйти мне или нет – это не прерогатива господина Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня, и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но, зная характер господина Гинера, могу сказать о том, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.

Выступление господина Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает все – у меня есть факты, и если господин Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мутко Виталий Гинер Евгений Будогосский Андрей
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1503935292
"Зенит" - чемпион ! Спартак в топку.
Ответить
APchelov
1503935378
Ни одного извинения за вчерашний косяк. Какие у нас неприкасаемые судьи
Ответить
river31
1503935621
Гениально!(((( Пля! Все г....ы, а Будогосский Д'Артаньян!
Ответить
Бестолковый
1503936360
Будогосского еще за прошлогодние косяки нужно на кол сажать. Иванова в прошлом году сожрали из-за скандала со Спартаком, совсем ни за что, а этот второй сезон клоунаду устраивает. И ничего, работает!!!
Ответить
cska-62
1503937427
Так это МУТКО у нас всё решает??? Как мило... Сохраним это интервью с чистосердечным признанием для трибунала... :-)))
Ответить
gennadiy
1503938295
А как насчёт порядочности,или и у тебя и у судей её никогда и не было?
Ответить
cska-62
1503938631
Покопался в Интернете: Бугодосский о своём членстве в КПСС и партбилете: «Я горжусь тем, что он у меня есть, никуда его не сдавал, никогда даже не возникало такой мысли. Я вступил в партию в 20 с небольшим лет, это был осознанный выбор». https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/1215433.html Чего обсуждать? Эти УПЫРИ столетие уже всё делают правильно! И ни в чём не раскаиваются! Они считают себя безгрешными. Сначала русский народ закабалили, десятки миллионов уничтожили ради социалистического эксперимента, но он не удался, так тогда страну развалили и стали изображать из себя "капиталистов"... Ау, Бугодосский! Перед адом не боязно?
Ответить
prtcs
1503938687
Как дедсадовский пацан, сразу за мутковскую сиську спрятался.
Ответить
sochi-2013
1503941951
Де6илизм какой-то! Во всем футбольном мире, во всех странах, судьи совершают ошибки (кое-где их за это стреляют), но только у нас, каждый князек и каждый фанат, считает, что все ошибки судей должны быть в пользу его команды. Так же не бывает! Если вводятся видеоповторы в Германии (уже введены), значит ошибок было никак не меньше чем у нас!
Ответить
multiscan
1503942334
А просто совести и мозгов собственных у Будогосского нет?
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+