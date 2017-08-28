Будогосский – Гинеру: «Уходить мне или нет – решать Мутко»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление президента ЦСКА Евгения Гинера.

В матче восьмого тура РФПЛ армейцы проиграли на своем поле «Ахмату» (0:1), а единственный гол грозненцев был забит после судейской ошибки: арбитры не увидели, что мяч пересек линию поля перед тем, как оказаться в воротах Игоря Акинфеева.

Сегодня Гинер заявил, что Будогосский не справляется со своими обязанностями и поэтому должен покинуть занимаемую должность.

«Уйти мне или нет – это не прерогатива господина Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня, и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но, зная характер господина Гинера, могу сказать о том, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.

Выступление господина Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает все – у меня есть факты, и если господин Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола», – сказал Будогосский.