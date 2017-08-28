«Наполи» увеличил предложение по вратарю «Реала Сосьедад» Рульи до 26 миллионов

«Наполи» готов предпринять еще одну попытку приобрести голкипера «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи. Неаполитанцы готовы заплатить за 25-летнего стража ворот 26 миллионов евро. Ранее «адзурри» предлагали баскскому клубу 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что основной вратарь «партенопейцев» Пепе Рейна может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Отметим, что в контракте Рульи прописаны отступные в размере 40 миллионов евро. В прошлом сезоне аргентинец провел 44 матча, пропустив 63 гола. В 10-ти встречах ему удалось оставить свои ворота на замке.