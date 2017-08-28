Симонян: «Вопросы к судейству остались, оно оставляет желать лучшего»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал судейские ошибки в матчах восьмого тура РФПЛ.

Во встрече ЦСКА – «Ахмат» (0:1) гол в ворота армейцев был забит после явного нарушения правил – мяч в эпизоде с последним пасом покинул пределы поля. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко раскритиковал работу арбитра Михаила Вилкова, обслуживавшего поединок, заявив при этом, что о его команду просто вытирают ноги.

«Вопросы к судейству остались. Если допускаются судейские ошибки, то судейство оставляет желать лучшего, бесспорно, безусловно. Это же грубейшие ошибки, которые повлияли на результат игры. «Спартак» по судейству нигде не выступал, я как нейтральный человек дал оценку Вилкову матче с «Зенитом» (1:5), оценка – «четыре с половиной».

Слова Гончаренко о судействе после матча с «Ахматом»? Можно его понять. Я понимаю, конечно, а как же», – сказал Симонян.