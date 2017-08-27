Фарфан: «Готов играть в «Локомотиве» на любой позиции»

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свою успешную игру в матче с «Уралом» (2:1) в 8-м туре РФПЛ. Футболист стал автором первого мяча железнодорожников.

«Я работаю на команду. Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнеры, это также приятно. Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре», – заявил Фарфан.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.