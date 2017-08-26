Моуринью: «При счете 0:0 игра с «Лестером» шла на три результата»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог победе над «Лестером» (2:0) в матче 2-го тура АПЛ.

«Думаю, мы сыграли хорошо. При счете 0:0 (до 70-й минуты – прим. «Бомбардира») шла игра на три результата. Соперник играл организованно, что я всегда уважаю. Они также хорошо защищались.

После первого гола мы смотрелись отлично. Если попытаться описать игру моей команды одним словом, то я бы сказал «солидно». Мои подопечные в хорошей форме и обладают нужной мотивацией. Игроки замены ждут своего шанса», – сказал португалец.

На 53-й минуте Ромелу Лукаку не реализовал пенальти. «Манкунианцы» лидируют в турнирной таблице чемпионата.