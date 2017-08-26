Пике проводит 400-й матч за «Барселону»

В 19:15 по московскому времени началась встреча 2-го тура Примеры «Алавес» – «Барселона» (0:0, 10-я минута).

Защитник гостей Жерар Пике вышел на 400-й матч за каталонский клуб.

30-летний испанец является выпускником академии сине-гранатовых. С августа 2004 по июль 2008 года Пике выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в «Барселону». В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, по пять – Кубок и Суперкубок страны, по три – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За событиями матча в Витории-Гастейс можно следить здесь.