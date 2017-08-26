«Арсенал» попробует подписать Асенсио до закрытия трансферного окна

«Арсенал» готовит предложение для «Реала» по трансферу полузащитника Марко Асенсио.

Тренерский штаб сливочных может не дать 21-летнему футболисту нужное количество игрового времени в этом сезоне, так как Гарет Бэйл и Иско являются более приоритетными игроками для Зинедина Зидана. Этим и могут воспользоваться «канониры».

Предварительное предложение лондонцев может составить минимум 72 миллиона фунтов стерлингов.

Контракт Асенсио с мадридским клубом рассчитан до июля 2022 года.