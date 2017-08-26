Президент «Торино» опроверг переговоры с «ПСЖ» по трансферу Белотти

Президент «Торино» Урбано Каиро опроверг информацию о договоренности с «Монако» по трансферу нападающего Андреа Белотти на 100 миллионов евро.

«Могу заверить, что у нас не было никаких контактов с «Монако». Ранее я уже заявлял, мы хотим сохранить Белотти и, возможно, сделать еще какое-то приобретение. Думаю, что в последние дни трансферного окна мы будем работать именно над этим.

Кроме того, клуб могут покинуть некоторые футболисты, которые получают мало игрового времени», – заявил патрон «Торино».

Ранее появилась информация, что Белотти может заменить в «Монако» Килиана Мбаппе, который близок к переходу в «ПСЖ».