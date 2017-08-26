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  • Бубнов отвел третье место «Спартаку» в группе Лиги чемпионов

Бубнов отвел третье место «Спартаку» в группе Лиги чемпионов

26 августа 2017, 09:31
15

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, если столичный клуб не сможет решить свои проблемы, которые возникли на старте сезона, то о выходе в следующий раунд турнира можно забыть.

«Клопп сказал, что у «Спартака» будет преимущество, так как в чемпионате России уже сыграно семь туров, но вряд ли видел, как москвичи выглядел в последнее время. Может, он и в таблицу не заглядывал?

Считаю, «Ливерпуль» с его мощью и агрессивным нападением как раз и будет фаворитом группы. «Севилья» тоже в особом представлении не нуждается – четвертая команда Испании, опытный еврокубковый боец.

«Спартак» идет в этом списке лишь на третьем месте, но если ему удастся удачно съездить в Севилью и Марибор, то появится надежда и на плей-офф. Красно-белые имеют больше шансов в родных стенах, чем в гостях. Если же нынешние проблемы «Спартака» не решатся, то о решающих стадиях можно будет забыть», – заявил Бубнов.

Напомним, что в чемпионате России «Спартак» после семи туров идет на десятой строчке в турнирной таблице.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Спартак Ливерпуль Севилья Марибор Бубнов Александр
Комментарии (15)
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BarStep
1503731757
В принципе рассуждает трезво... Я лично всем нашим командам желаю только удачи в Европе. Спартак - не предсказуем, он может супер настроиться именно на Ливерпуль..., а вот Марибор напрягает...
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alexivanof197
1503732157
с такими трансферами и третье место достижение для Спартака,хотя надеемся и на лучшее
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Опорник84
1503732299
Трудно будет Спартаку в ЛЧ, в принципе нашим всем клубам трудно в этом турнире! Но надо постараться показать хороший футбол, что-бы было не стыдно за команду, пусть даже и будет третьей в группе, но достойно!
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VVM1964
1503733027
ТРЕТЬЕ МЕСТО И ЛЕ - ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ИСХОДА СОБЫТИЙ ДЛЯ СПАРТАКА ( ВПРОЧЕМ ДЛЯ ЛЮБОЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ , ЛЧ - " ЭТО КОСМОС , А МЫ ЕЩЕ И ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЕМ " )
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prtcs
1503734089
Есть уверенность и надежда, что должно быть лучше.
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Alex Y
1503734224
Будем надеется
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ilichkadr
1503738656
Если с Марибором возьмем 6 очков, то появится надежда на 3-е место в группе. Марибор участвовал в ЛЧ-14/15, соперничал с "Челси", "Шальке" и "Спортингом" ,отняв, кстати, по очку у каждого и проиграв по всем статьям только в Лондоне – 0:6. Так что все команды очень серьезные.
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piligrim1986
1503745887
главное, чтобы марябор не превратился в пздецко
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alex1951
1503747024
Бубену в бубен надо заехать ,за такие расклады, тем более,что сам спартаковец, - так считают многие поклонники Спартачка.
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Mahone
1503747057
Будет первым!!!!!!!
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