Бубнов отвел третье место «Спартаку» в группе Лиги чемпионов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, если столичный клуб не сможет решить свои проблемы, которые возникли на старте сезона, то о выходе в следующий раунд турнира можно забыть.

«Клопп сказал, что у «Спартака» будет преимущество, так как в чемпионате России уже сыграно семь туров, но вряд ли видел, как москвичи выглядел в последнее время. Может, он и в таблицу не заглядывал?

Считаю, «Ливерпуль» с его мощью и агрессивным нападением как раз и будет фаворитом группы. «Севилья» тоже в особом представлении не нуждается – четвертая команда Испании, опытный еврокубковый боец.

«Спартак» идет в этом списке лишь на третьем месте, но если ему удастся удачно съездить в Севилью и Марибор, то появится надежда и на плей-офф. Красно-белые имеют больше шансов в родных стенах, чем в гостях. Если же нынешние проблемы «Спартака» не решатся, то о решающих стадиях можно будет забыть», – заявил Бубнов.

Напомним, что в чемпионате России «Спартак» после семи туров идет на десятой строчке в турнирной таблице.