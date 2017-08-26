Эмери пообещал многому научить Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери остался доволен победой своей команды в матче с «Сент-Этьеном», отметив новичка команды, бразильского нападающего Неймара.

«Сейчас мы добились поставленной цели, мы лидируем в таблице после матча с такой хорошей командой, как «Сент-Этьен». В первом тайме у нас было много потерь, но мы смогли исправить это во втором.

Что касается Неймара, то этот матч дал нам понять, как улучшить его игру и ускорить адаптацию в команде. В первых играх он сыграл отлично, но ему еще есть чему учиться», – цитирует Эмери L'Equipe.

Матч четвертого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Сент-Этьен» закончился со счетом 3:0.