Аршавин: «Не понимаю экспертов, которые ставят чемпионство «Спартака» под сомнение. Команда победила заслуженно»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин выразил мнение, что «Спартак» по итогам прошлого сезона заслуженно стал чемпионом России.

Напомним, красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали РФПЛ. На данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

– Не можем не спросить о победе московского «Спартака» спустя 16 лет.

– Красно-белые победили заслуженно, они уверенно шли к чемпионству. Понятно, что если бы «Зенит» обыграл «Спартак» на их поле, тогда, возможно, какие-то шансы на победу сине-бело-голубых еще бы оставались. Но очковый отрыв «Спартака» был довольно серьезный. Плюс они всех конкурентов обыграли, за исключением того же «Зенита» в первом круге. Поэтому я не разделяю мнения экспертов, которые считают победу «Спартака» незаслуженной или ставят каким-то образом эту победу под сомнение.