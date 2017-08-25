Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Не понимаю экспертов, которые ставят чемпионство «Спартака» под сомнение. Команда победила заслуженно»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин выразил мнение, что «Спартак» по итогам прошлого сезона заслуженно стал чемпионом России.

    Напомним, красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали РФПЛ. На данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

    – Не можем не спросить о победе московского «Спартака» спустя 16 лет.

    – Красно-белые победили заслуженно, они уверенно шли к чемпионству. Понятно, что если бы «Зенит» обыграл «Спартак» на их поле, тогда, возможно, какие-то шансы на победу сине-бело-голубых еще бы оставались. Но очковый отрыв «Спартака» был довольно серьезный. Плюс они всех конкурентов обыграли, за исключением того же «Зенита» в первом круге. Поэтому я не разделяю мнения экспертов, которые считают победу «Спартака» незаслуженной или ставят каким-то образом эту победу под сомнение.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2017 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 26 августа 2017, 02:53

      Согласен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 августа 2017, 22:59

      Всё по делу сказал. Удивил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 19:10

      Всё верно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 августа 2017, 19:02

      Казахский кумыс освежает голову.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > СШГЭС 25 августа 2017, 19:08

      И облагораживает мысли.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      cord-76 25 августа 2017, 18:50

      Даже зауважал...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 августа 2017, 18:33

      Неожиданное мнение в море заключений о купленном титуле.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 25 августа 2017, 18:10

      Если бы Спартак бился бы так же как в предыдущем сезоне за мяч, так бы не говорили. А то в этом сезоне во втором тайме практически пешком ходят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 25 августа 2017, 17:37

      Хоть один адекватный человек нашелся!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > VVM1964 25 августа 2017, 18:33

      Мы не одни во вселенной.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 17:09

      Аршавин объективен-молодец.Хотя правда он наверное и не знает КАК ЗЕНИТ В ПЕРВОМ КРУГЕ ВЫИГРАЛ.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11