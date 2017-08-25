«Боруссия» анонсировала трансфер Дембеле в «Барселону»

Каталонский Бармалей совсем плох или лох....29 августа закрывается трансферное окно.Зашхерься и жди....Борусия сама б прибежала и Дембеле на блюдечке принесла с ценой меньше сотки....Надо Лапорту возвращать...
Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что французский футболист команды Усмане Дембеле должен перейти в «Барселону». Стороны провели успешные переговоры.
«Мы объявим о трансфере, когда все будет завершено. Переговоры по некоторым деталям еще идут», – рассказал Ватцке.
Сумма сделки составит 120 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Боруссия» сможет получить в качестве бонусов.
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