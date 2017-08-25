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    «Боруссия» анонсировала трансфер Дембеле в «Барселону»

    Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что французский футболист команды Усмане Дембеле должен перейти в «Барселону». Стороны провели успешные переговоры.

    «Мы объявим о трансфере, когда все будет завершено. Переговоры по некоторым деталям еще идут», – рассказал Ватцке.

    Сумма сделки составит 120 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Боруссия» сможет получить в качестве бонусов.

    «Ему просто плевать на всех». Чем завершится самая ужасная трансферная сага лета

    Источник: Twitter

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    25.08.2017 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 25 августа 2017, 17:01

      Каталонский Бармалей совсем плох или лох....29 августа закрывается трансферное окно.Зашхерься и жди....Борусия сама б прибежала и Дембеле на блюдечке принесла с ценой меньше сотки....Надо Лапорту возвращать...

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 августа 2017, 15:47

      Да куда такие деньги то за него???

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 25 августа 2017, 15:12

      еще бы и Коутиньо было бы круто

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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:07

      закончилась эта история или нет....

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