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    Ригони пообещал выучить русский язык

    Новичок «Зенита» полузащитник Эмилиано Ригони пообещал, что будет учить русский язык, раз ему предстоит выступать в составе российского клуба.

    «Сейчас живу в отеле. Но вскоре клуб подберет мне квартиру, и тогда жена и дочь присоединятся ко мне.

    И раз мы приехали надолго, то русским языком надо будет заняться всей семье. Возможно, в клубе сами решат найти мне преподавателя для занятий. Но я буду изучать русский в любом случае», – заявил Ригони.

    Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано на четыре года. Как сообщает аргентинская пресса, в контракте указаны отступные за футболиста в размере 60 миллионов евро, в то время как сам трансфер обошелся «Зениту» в 10 миллионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 11:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 августа 2017, 13:29

      Профессиональный подход.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 августа 2017, 12:58

      Похвально.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 24 августа 2017, 12:16

      Очень правильное решение. Респект!
      Главное, не забывай между занятиями русским языком играть хорошо и забивать побольше.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 августа 2017, 12:01

      Что-то мне подсказывает, что он выучит русский лучше, чем Мудко английский...

      8
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 августа 2017, 11:51

      Забей сегодня Утрехту сходу парочку мячей))

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 24 августа 2017, 11:33

      Значит надолго хочет остаться в Питере!!!

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