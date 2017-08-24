Ригони пообещал выучить русский язык

Новичок «Зенита» полузащитник Эмилиано Ригони пообещал, что будет учить русский язык, раз ему предстоит выступать в составе российского клуба.

«Сейчас живу в отеле. Но вскоре клуб подберет мне квартиру, и тогда жена и дочь присоединятся ко мне.

И раз мы приехали надолго, то русским языком надо будет заняться всей семье. Возможно, в клубе сами решат найти мне преподавателя для занятий. Но я буду изучать русский в любом случае», – заявил Ригони.

Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано на четыре года. Как сообщает аргентинская пресса, в контракте указаны отступные за футболиста в размере 60 миллионов евро, в то время как сам трансфер обошелся «Зениту» в 10 миллионов.