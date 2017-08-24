Щенников: «Не знаю, как так стал забивать в этом сезоне»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:0) поделился мнением о собственной результативности.

В данной встрече игрок отметился голом. Забитый мяч стал для защитника третьим в нынешнем сезоне.

«Если честно, я не знаю, как так стал забивать в этом сезоне. Не знаю, стечение обстоятельств. Сегодня замкнул подачу, мяч ко мне отскочил. Ничего особенного», – сказал Щенников в эфире «Матч ТВ».