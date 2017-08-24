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    Щенников: «Не знаю, как так стал забивать в этом сезоне»

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:0) поделился мнением о собственной результативности.

    В данной встрече игрок отметился голом. Забитый мяч стал для защитника третьим в нынешнем сезоне.

    «Если честно, я не знаю, как так стал забивать в этом сезоне. Не знаю, стечение обстоятельств. Сегодня замкнул подачу, мяч ко мне отскочил. Ничего особенного», – сказал Щенников в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 00:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +198

      ded-53 24 августа 2017, 07:35

      Пора Щенникову переквалифицироваться в нападающие, у него неплохо получается.

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      Рейтинг: +81

      FERZZ 24 августа 2017, 07:12

      ЦСКА молодцы, Жоре отдельное спасибо, так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 07:05

      Главное оказаться вовремя в нужное время в нужном месте, ну и пробить хорошо)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2017, 02:50

      Вот и молодчинка, продолжай в том-же духе...

      0
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 24 августа 2017, 01:43

      Ну коль форварды спят, почему бы и защитникам не начать забивать))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 августа 2017, 01:09

      Так держать! И продолжать!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 августа 2017, 00:20

      Молодец! И дальше тебе забивать, а Акинфееву не пропускать!!!

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