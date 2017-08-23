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    Чалов и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Янг Бойз»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

    Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.08.2017 20:04
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 августа 2017, 00:06

      Молодцы!!! Чалов - тормоз! Витиньо носился как угорелый - даже мог забить!

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 августа 2017, 23:24

      Вот теперь я спокоен,водка кончилась,всем спокойной ночи!
      ждемс жеребьевки....удачной...

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 23 августа 2017, 23:09

      ЦСКА радует. молодцы

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 августа 2017, 22:46

      Всё хорошо,только надо больше моментов использовать.Темп даже удивил.

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 августа 2017, 22:38

      Молодцы))Эх,если бы еще в РФПЛ так же играли,как в первой тайме с Янг Бойзом

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 22:36

      команда играет хорошо,а вот нападение УГ полное.

      1
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      Рейтинг: +67293

      portero 23 августа 2017, 22:35

      играют хорошо гол забили , можно с выходом поздравить, шансы надеюсь после перерыва лучше будут использовать

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 августа 2017, 22:34

      А кто бы сомневался?
      1-0 !!!!!!!

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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 23 августа 2017, 22:11

      Чалов постоянно на пол шага не успевает.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 августа 2017, 22:08

      Пора забивать. Ливер уже загнал три! мяча к 21 минуте.

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