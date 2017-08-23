Чалов и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Янг Бойз»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени. За ходом игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

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