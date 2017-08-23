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    Батшуайи отказался от перехода в «Лилль»

    Нападающий «Челси» Миши Батшуайи хочет остаться в Лондоне этим летом, хотя к нему проявляет серьезный интерес «Лилль», сообщает Evening Standard. Французы готовы предложить за футболиста 36 миллионов фунтов стерлингов.

    Руководство лондонского клуба также не планирует расставаться со своим игроком, учитывая скудный выбор в атаке на данном этапе. Сейчас лондонцы могут рассчитывать также на Альваро Морату.

    Стоит отметить, что 23-летний бельгиец перешел в «Челси» летом 2016 года из «Марселя» за 39 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2017, 15:21

      Что за бред? Откуда у Лилля такое бабло?

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