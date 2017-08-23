ЦСКА примет «Янг Бойз» в ответном матче Лиги чемпионов

В среду, 23 августа, решится вопрос о выходе ЦСКА в групповой раунд Лиги чемпионов. Для этого российскому клубу нужно лишь не растерять преимущество, добытое в первой встрече против «Янг Бойз» неделю назад.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз». Начало в 21:45, не пропустите!

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