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    ЦСКА примет «Янг Бойз» в ответном матче Лиги чемпионов

    В среду, 23 августа, решится вопрос о выходе ЦСКА в групповой раунд Лиги чемпионов. Для этого российскому клубу нужно лишь не растерять преимущество, добытое в первой встрече против «Янг Бойз» неделю назад.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 09:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 августа 2017, 20:55

      Видим цель,не видим преград!!! Вперед,ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2017, 20:10

      дома надо раскромсать "молодых мальчиков"! удачи,красно-синие !!!!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 августа 2017, 19:56

      1:1( как то так..)

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 23 августа 2017, 16:36

      удачи не видать

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > artem 81 23 августа 2017, 17:04

      А я бы сказал так: Может в ничейку и сгоняют а иначе нам удачи не видать!!

      0
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      Рейтинг: +76

      Veld_Ok 23 августа 2017, 16:22

      Напугайте их так,что бы они с первых минут начали сами себе закатывать.
      Драть так драть - по полной !!

      3
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 23 августа 2017, 15:42

      Главное - не расслабиться. Боевого духа и удачи футболистам ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 августа 2017, 14:42

      Будет не просто, это точно)

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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 августа 2017, 14:09

      ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ЕДИНЕНИЕ БОЛЕЛ РАЗНЫХ КЛУБОВ, ЧТО РАДУЕТ!
      УДАЧИ КОНЯМ.....

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp 23 августа 2017, 13:06

      я бы хотел, чтобы лошади сегодня крупно победили

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 23 августа 2017, 13:03

      Надо проходить!!! Удачи!!!

      4
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