Сарри мечтает сыграть с «МЮ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признался, что хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Он также отметил своих футболистов, которые пожертвовали отпуском для подготовке к турниру.

«Я хотел бы встретиться с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». В этом сезоне мы рассчитываем удачно показать себя как в Европе, так и в Италии.

Было бы плохо, если бы мы вылетели из Лиги чемпионов. Теперь нам нужно держать эмоции под контролем, потому что они могут повести нас по неправильному пути. Но я знаю, что мои парни заслужили Лигу чемпионов.

Некоторые из них могли отдыхать в отпуске в начале июля, но они отказались от этого ради тренировок и подготовке к этим матчам», – заявил Сарри.

Напомним, что «Наполи» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в рамках четвертого квалификационного раунда турнира по сумме двух встреч «Ниццу». В прошедший вторник итальянцы на выезде были сильнее со счетом 2:0.