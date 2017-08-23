Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри мечтает сыграть с «МЮ» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признался, что хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Он также отметил своих футболистов, которые пожертвовали отпуском для подготовке к турниру.

    «Я хотел бы встретиться с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». В этом сезоне мы рассчитываем удачно показать себя как в Европе, так и в Италии.

    Было бы плохо, если бы мы вылетели из Лиги чемпионов. Теперь нам нужно держать эмоции под контролем, потому что они могут повести нас по неправильному пути. Но я знаю, что мои парни заслужили Лигу чемпионов.

    Некоторые из них могли отдыхать в отпуске в начале июля, но они отказались от этого ради тренировок и подготовке к этим матчам», – заявил Сарри.

    Напомним, что «Наполи» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в рамках четвертого квалификационного раунда турнира по сумме двух встреч «Ниццу». В прошедший вторник итальянцы на выезде были сильнее со счетом 2:0.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 07:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 23 августа 2017, 18:21

      мы тоже будем рады

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11