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Абрамов: «Дзюба перейдет в «Локомотив»

23 августа 2017, 06:44
15

Футбольный агент Владимир Абрамов высказал свое мнение относительно трансферного будущего форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург.

«Он окажется в «Локомотиве». Руководитель «железнодорожного» Илья Геркус из Петербурга, братья Ротенберги, которые поддерживают «Локомотив», тоже имеют активы в этом городе…

Но этот переход в интересах команды Юрия Семина. Они нуждаются в форварде. Дзюбе там будет максимально комфортно, он будет востребован. Да и «Локомотив» идет на втором месте.

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Для «Зенита» потеря Дзюбы не станет существенной. Возможно, Манчини будет подпускать Панюкова? Ведь Андрей играл вместе с Сашей Кокориным в «Динамо» и предполагалось, что он вот-вот его заменит. Но все зависит от главного тренера. Думаю, он видит в Панюкове какие-то задатки», – считает Абрамов.

Напомним, что после семи туров «Локомотив» идет на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками на своем счету. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Локомотив Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Панюков Андрей Манчини Роберто Семин Юрий
Комментарии (15)
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amol4anoff
1503461457
А ничего что Эдер уже в Локо? Ты слегка тормознул, дядя...
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Garrincha58
1503461907
Дзюба пока думает просидит и дальше на скамье
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овертайм
1503463107
локо взял эдера, игрочишка пусть едет заграницу)
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Sasha1086
1503468968
В Локо Эдера достаточно будет, Дзюба на банке останется или в Фенер аренда
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первый третий с права
1503477223
это будет большой глупостью усилить конкурента,не думаю что руководство Зенита с отбитой бошкой.Вот если купят за 30 евролямов,тогда хрен с ним.
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сергей николаевич
1503479451
да не кому такой игрок не нужен....пусть в Ростов переходит, там таких любят
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Аид666
1503481201
а зачем паровозы тогда Эдера купили? мне кажется утка с Дзюбой...
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Пестрый
1503483759
Абграмов может говорить что угодно про зюбу но есть одно маленькое НО! Где дзюба там нет трофеев) Пойдет на это суеверный Шпалыч? Большой вопрос?)))
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Colonist
1503491676
Опять новость про говорящее дерево?
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takca
1503496916
Дзюба заигран в ЛЕ хоть на 10 минут но выходил так что вряд ли локо нужен игрок с ценником в три ляма зелени для игр в чемпе России.
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