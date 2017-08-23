Абрамов: «Дзюба перейдет в «Локомотив»

Футбольный агент Владимир Абрамов высказал свое мнение относительно трансферного будущего форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург.

«Он окажется в «Локомотиве». Руководитель «железнодорожного» Илья Геркус из Петербурга, братья Ротенберги, которые поддерживают «Локомотив», тоже имеют активы в этом городе…

Но этот переход в интересах команды Юрия Семина. Они нуждаются в форварде. Дзюбе там будет максимально комфортно, он будет востребован. Да и «Локомотив» идет на втором месте.

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Для «Зенита» потеря Дзюбы не станет существенной. Возможно, Манчини будет подпускать Панюкова? Ведь Андрей играл вместе с Сашей Кокориным в «Динамо» и предполагалось, что он вот-вот его заменит. Но все зависит от главного тренера. Думаю, он видит в Панюкове какие-то задатки», – считает Абрамов.

Напомним, что после семи туров «Локомотив» идет на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками на своем счету. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.