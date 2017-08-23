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    Абрамов: «Дзюба перейдет в «Локомотив»

    Футбольный агент Владимир Абрамов высказал свое мнение относительно трансферного будущего форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург.

    «Он окажется в «Локомотиве». Руководитель «железнодорожного» Илья Геркус из Петербурга, братья Ротенберги, которые поддерживают «Локомотив», тоже имеют активы в этом городе…

    Но этот переход в интересах команды Юрия Семина. Они нуждаются в форварде. Дзюбе там будет максимально комфортно, он будет востребован. Да и «Локомотив» идет на втором месте.

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    Для «Зенита» потеря Дзюбы не станет существенной. Возможно, Манчини будет подпускать Панюкова? Ведь Андрей играл вместе с Сашей Кокориным в «Динамо» и предполагалось, что он вот-вот его заменит. Но все зависит от главного тренера. Думаю, он видит в Панюкове какие-то задатки», – считает Абрамов.

    Напомним, что после семи туров «Локомотив» идет на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками на своем счету. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.08.2017 06:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +76

      takca 23 августа 2017, 17:01

      Дзюба заигран в ЛЕ хоть на 10 минут но выходил так что вряд ли локо нужен игрок с ценником в три ляма зелени для игр в чемпе России.

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 23 августа 2017, 15:34

      Опять новость про говорящее дерево?

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 23 августа 2017, 13:22

      Абграмов может говорить что угодно про зюбу но есть одно маленькое НО! Где дзюба там нет трофеев) Пойдет на это суеверный Шпалыч? Большой вопрос?)))

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 12:40

      а зачем паровозы тогда Эдера купили? мне кажется утка с Дзюбой...

      2
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 23 августа 2017, 12:10

      да не кому такой игрок не нужен....пусть в Ростов переходит, там таких любят

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 > сергей николаевич 23 августа 2017, 20:02

      Дзюбу надо вернуть в Спартак и поставить на ворота . Вместо штанги.

      2
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 11:33

      это будет большой глупостью усилить конкурента,не думаю что руководство Зенита с отбитой бошкой.Вот если купят за 30 евролямов,тогда хрен с ним.

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > первый третий с права 23 августа 2017, 12:59

      Какие там лямы...за даром кому-нибудь впарить.........

      3
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > ilichkadr 23 августа 2017, 13:58

      с плохой овцы хоть шерсти клок

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 23 августа 2017, 09:16

      В Локо Эдера достаточно будет, Дзюба на банке останется или в Фенер аренда

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:14

      Скажи-ка Абрам, зачем Зениту усиливать прямого конкурента?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 августа 2017, 09:10

      Пусть уже в Зените сидит !

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 августа 2017, 07:57

      )) опоздал со мнением да и это уже дано говорят локо или краснодар ,там и там он не нужен

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