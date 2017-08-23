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    Гончаренко и Акинфеев призвали болельщиков ЦСКА встать с диванов и прийти на стадион на матч с «Янг Бойз»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перед ответным матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» обратились к болельщикам.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    В первом матче московский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

    Источник: Twitter

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    23.08.2017 00:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 августа 2017, 11:21

      Оплатите проезд в Москву, купите билет и тогда я обязательно приду на стадион. Думаю, и остальные болельщики от такого предложения не откажутся.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > BRO_football 23 августа 2017, 13:08

      мне не успеть с Архангельской области приехать ))) да и оплатили бы проезд и билет на матч сходил бы ,не тока на ЦСКА на любой Российский клуб играющий в евро кубках

      ну а местным сделайте ход по 100р ну хотя бы 500р народ может на валит

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > BRO_football 23 августа 2017, 13:45

      этого мало..на обратный..тоже надо)

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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 августа 2017, 10:01

      ЦСКА-мы с вами,хотя и на диване!

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      Рейтинг: +36

      visokos83 23 августа 2017, 09:00

      Цены надо сделать приемлимыми, и народ попрет, я не про Лигу чемпионов, а вообще, самый дешевый билет -1500р, даже с Ахматом.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 23 августа 2017, 06:48

      Только победа!!!
      ЦВБП!!!!
      Жаль на стадион не попаду...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 05:43

      был бы в Москве - пришел бы... но с Сибири далековато лететь (

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 августа 2017, 05:21

      Без хороших плюшек народ на трибуны не затянешь.

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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 23 августа 2017, 04:15

      Ждем и идем!!! ЦВБП!!!

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      Рейтинг: +124

      Elect 23 августа 2017, 03:29

      В перед ЦСКА!!!!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 августа 2017, 01:29

      мдаа. туго дело

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