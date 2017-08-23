Гончаренко и Акинфеев призвали болельщиков ЦСКА встать с диванов и прийти на стадион на матч с «Янг Бойз»

Оплатите проезд в Москву, купите билет и тогда я обязательно приду на стадион. Думаю, и остальные болельщики от такого предложения не откажутся.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перед ответным матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» обратились к болельщикам.
Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом матче московский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 августа 2017 г.