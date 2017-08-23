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    Лодыгин: «Что дальше?»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин на своей странице в инстаграме выложил фото, подписав снимок «Что дальше?».

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует отдать 27-летнего россиянина в аренду иностранному клубу. Одним из претендентов считается «Лацио».

    В нынешнем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» один матч, в котором пропустил один гол.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.08.2017 01:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 23 августа 2017, 09:29

      Лодыгин, по сути, сломался при Боаше. Португалец хотел сделать из него Ноёера, но Юра не смог толком играть на выходах, итог все знают. Хотя я не сказал бы что Лунев безупречен!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:19

      Лацио - приличный клуп, пусть постажируется. Юрка - очень хороший вратарь. Рылом в грязь не ударит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 23 августа 2017, 08:50

      Дальше яйца не пускают

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 августа 2017, 07:38

      В Европу поиграть

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 августа 2017, 07:17

      Валить что дальше, вроде бы и русский, хоть в греции жил, а вопросы глупые задает

      2
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