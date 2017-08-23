Лодыгин: «Что дальше?»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин на своей странице в инстаграме выложил фото, подписав снимок «Что дальше?».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует отдать 27-летнего россиянина в аренду иностранному клубу. Одним из претендентов считается «Лацио».

В нынешнем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» один матч, в котором пропустил один гол.