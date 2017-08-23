Лодыгин: «Что дальше?»

Лодыгин, по сути, сломался при Боаше. Португалец хотел сделать из него Ноёера, но Юра не смог толком играть на выходах, итог все знают. Хотя я не сказал бы что Лунев безупречен!
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин на своей странице в инстаграме выложил фото, подписав снимок «Что дальше?».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует отдать 27-летнего россиянина в аренду иностранному клубу. Одним из претендентов считается «Лацио».
В нынешнем сезоне Лодыгин провел за «Зенит» один матч, в котором пропустил один гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает