Широков: «Каррера рискует не дотянуть до старта Лиги чемпионов, если проиграет два ближайших матча»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о перспективах Массимо Карреры на посту главного тренера московского клуба.

На данный момент красно-белые под руководством итальянского специалиста занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

Ранее сообщалось, что руководство клуба расширило полномочия Карреры в вопросах трансферной политики.

«В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причем играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.

Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до ее начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что все будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака», – сказал Широков.