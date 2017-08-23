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    Широков: «Каррера рискует не дотянуть до старта Лиги чемпионов, если проиграет два ближайших матча»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о перспективах Массимо Карреры на посту главного тренера московского клуба.

    На данный момент красно-белые под руководством итальянского специалиста занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

    Ранее сообщалось, что руководство клуба расширило полномочия Карреры в вопросах трансферной политики.

    «В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причем играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.

    Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до ее начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что все будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 00:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 августа 2017, 15:15

      Да, у Рубина нужно еще выиграть постараться. Ну и ничего страшного если и не наберут очков с Рубином. Важнее ЛЧ. Это и престиж , и финансовая составляющая. Если все пойдет хорошо в лиге, то и вопрос сам собой отпадет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2017, 10:36

      Вот какого каждый хренов эксперт лезет к Спартаку. Чуть только что-то не так сразу увольнение. Оставьте в покое.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 августа 2017, 09:04

      С чего вдруг должен проиграть Хабаровску и никакому Рубину?

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 23 августа 2017, 06:22

      Глубоко мыслит и широко,
      Видит недалеко.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 августа 2017, 05:19

      До старта Лиги Чемпионов дотянет.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 августа 2017, 01:12

      Спартаку трудно придется на два фронта,нужны усиления.Каррера лучший тренер за последние 16 лет.Удачи в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 23 августа 2017, 00:39

      Спрячьте от Карреры грабли и объясните,что значит такое игра вторым номером. А про порядок в защите уже и говорить надоело. Позвонил бы Конте,посоветовался.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 августа 2017, 00:33

      Дайте тренеру спокойно работать. Хотя-бы первый круг.

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 августа 2017, 00:27

      Наш главболтун стал похож на гейзер - то молчит, молчит, а потом ка-а-к изрыгнёт из себя кипяточку! Но по данному вопросу я сейчас с "гейзером-Ромой" во многом согласен.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 00:25

      ну чтоб наверняка до зимы можно остаться ведь в лч он все проиграет точно

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