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  • Широков: «Каррера рискует не дотянуть до старта Лиги чемпионов, если проиграет два ближайших матча»

Широков: «Каррера рискует не дотянуть до старта Лиги чемпионов, если проиграет два ближайших матча»

23 августа 2017, 00:11
12

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о перспективах Массимо Карреры на посту главного тренера московского клуба.

На данный момент красно-белые под руководством итальянского специалиста занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

Ранее сообщалось, что руководство клуба расширило полномочия Карреры в вопросах трансферной политики.

«В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причем играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.

Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до ее начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что все будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака», – сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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IVAN1975
1503436400
язык прикуси!
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карасевщина
1503437124
ну чтоб наверняка до зимы можно остаться ведь в лч он все проиграет точно
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+50/-50
1503437596
Дайте тренеру спокойно работать. Хотя-бы первый круг.
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Alex Flash
1503437957
Спрячьте от Карреры грабли и объясните,что значит такое игра вторым номером. А про порядок в защите уже и говорить надоело. Позвонил бы Конте,посоветовался.
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VVM1964
1503438274
" Негоже чемпиону десятым финишировать. " - ДО ФИНИША ЕЩЕ КАК ДО КИТАЯ И НЕ НАДО "ХОРОНИТЬ" СПАРТАК РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ . ПОЖИВЕМ - УВИДИМ .
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sidul1
1503439970
Спартаку трудно придется на два фронта,нужны усиления.Каррера лучший тренер за последние 16 лет.Удачи в ЛЧ!
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ДСА
1503454746
До старта Лиги Чемпионов дотянет.
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dyema
1503468267
С чего вдруг должен проиграть Хабаровску и никакому Рубину?
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OfaZavr
1503473809
Вот какого каждый хренов эксперт лезет к Спартаку. Чуть только что-то не так сразу увольнение. Оставьте в покое.
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raritet
1503490506
Да, у Рубина нужно еще выиграть постараться. Ну и ничего страшного если и не наберут очков с Рубином. Важнее ЛЧ. Это и престиж , и финансовая составляющая. Если все пойдет хорошо в лиге, то и вопрос сам собой отпадет.
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