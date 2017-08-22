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    Источник: Политано в «Зените» не будет

    Как сообщает Fantagazzetta, нападающий «Сассуоло» Маттео Политано не перейдет в «Зенит». Ранее петербуржцы предложили «нероверди» 15 миллионов евро за 24-летнего игрока, однако получили отказ. При этом, по информации СМИ, сине-бело-голубые не намерены отступать и готовы увеличить сумму.

    В прошлом сезоне Политано провел 42 поединка, записав в свой актив восемь голов и восемь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 августа 2017, 19:59

      Покупка Политано - просьба лично Манчини.
      Интересно, сколько Зенит за него готов заплатить максимум, и какой откат от Сассуоло получит Манчини)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 19:24

      Дануикусим. К тому же он не арг.

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 22 августа 2017, 18:47

      не нужен, и так перебор

      0
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 22 августа 2017, 18:44

      Очень агрессивная трансферная компания от питерской команды. Уже и не припомню подобного количества разнообразных покупок/продаж и аренд.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Taps 22 августа 2017, 18:43

      Не нужен.
      Купите Смолова.

      -1
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