Источник: Политано в «Зените» не будет

Как сообщает Fantagazzetta, нападающий «Сассуоло» Маттео Политано не перейдет в «Зенит». Ранее петербуржцы предложили «нероверди» 15 миллионов евро за 24-летнего игрока, однако получили отказ. При этом, по информации СМИ, сине-бело-голубые не намерены отступать и готовы увеличить сумму.

В прошлом сезоне Политано провел 42 поединка, записав в свой актив восемь голов и восемь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до июля 2021 года.