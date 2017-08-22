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    «Манчестер Сити» рассматривает Гибсона в качестве альтернативы Эвансу

    «Манчестер Сити» готов приобрести защитника «Мидлсбро» Бен Гибсона, если клубу не удастся заполучить Джонни Эванса из «Вест Бромвича».

    Недавно «дрозды» отклонили предложение «горожан» в размере 18 миллионов фунтов стерлингов за Эванса и требуют 30 миллионов. Это вынудило «Сити» обратить внимание на Гибсона, на покупку которого они рассчитывают потратить 20 миллионов.

    Контракт 24-летнего Гибсона с «Боро» рассчитан до июля 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел 41 матч, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.08.2017 15:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -107

      kuigal. 23 августа 2017, 19:17

      Почти даром отдают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:22

      деньгт не куда девать, дайте мне!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -107

      kuigal. > kos999 23 августа 2017, 19:16

      И мине.

      1
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