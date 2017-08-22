«Манчестер Сити» рассматривает Гибсона в качестве альтернативы Эвансу

«Манчестер Сити» готов приобрести защитника «Мидлсбро» Бен Гибсона, если клубу не удастся заполучить Джонни Эванса из «Вест Бромвича».

Недавно «дрозды» отклонили предложение «горожан» в размере 18 миллионов фунтов стерлингов за Эванса и требуют 30 миллионов. Это вынудило «Сити» обратить внимание на Гибсона, на покупку которого они рассчитывают потратить 20 миллионов.

Контракт 24-летнего Гибсона с «Боро» рассчитан до июля 2021 года. В минувшем сезоне футболист провел 41 матч, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.