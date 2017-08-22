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    Мутко: «Тосно» и «СКА-Хабаровск» неплохо смотрятся в РФПЛ»

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что ему нравится, как выглядят в нынешнем сезоне новички РФПЛ – «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Напомним, обе команды впервые в своей истории принимают участие в высшем российском дивизионе.

    «Мы видим, что новички премьер-лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» очень неплохо выглядят. Чемпионат неплохой у нас идет, и надеюсь, что далее так и будет продолжаться», – отметил Мутко.

    После семи туров клуб из Ленинградской области располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе семь очков. Хабаровчане занимают 14-ю строчку, набрав пять баллов.

    Источник: Р-Спорт

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    22.08.2017 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 августа 2017, 14:44

      Вроде не позорятся. Тосно вон даже Локо обыграли 2:0.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > DeutschlandUberAlles 22 августа 2017, 15:03

      да и газпром с цкг тоже чуть не обыграть 0-1 1-2 могли бы зацепиться если бы не отскок мешков, заметил что первые таймы как правильно не проигрывают когда очки набирают

      0
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 14:36

      Свинтяк вынесут, тогда будет неплохо!

      -2
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