Мутко: «Тосно» и «СКА-Хабаровск» неплохо смотрятся в РФПЛ»

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что ему нравится, как выглядят в нынешнем сезоне новички РФПЛ – «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Напомним, обе команды впервые в своей истории принимают участие в высшем российском дивизионе.

«Мы видим, что новички премьер-лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» очень неплохо выглядят. Чемпионат неплохой у нас идет, и надеюсь, что далее так и будет продолжаться», – отметил Мутко.

После семи туров клуб из Ленинградской области располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе семь очков. Хабаровчане занимают 14-ю строчку, набрав пять баллов.