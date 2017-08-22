Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ковачич дал согласие на переход в «Ливерпуль»

22 августа 2017, 13:17
17

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич дал устное согласие присоединиться к «Ливерпулю». Хорват рассматривается красными как возможная замена Фелиппе Коутиньо в случае ухода бразильца в «Барселону».

Сообщается, что 23-летний игрок уже обсудил переход с мерсисайдским клубом и будет счастлив перебраться в команду Юргена Клоппа. Однако тот факт, что Коутиньо намерен остаться в «Ливерпуле», может поставить данный трансфер под сомнение.

Ковачич выступает за «Реал» с августа 2015 года. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 25 миллионов евро.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Ливерпуль Ковачич Матео
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Luccot
1503398708
каким образом ковачич может заменить коутиньо? это же игроки разных позиций, тоже самое как паулиньо заменил неймара в барсе
Ответить
SKS6891
1503399785
Странно, вроде бы Коутиньо яростно хотел уйти в Барсу, а не остаться в Ливерпуле.
Ответить
Ф.К БАРСЕЛОНА
1503400009
Ахахахахахаха с каких пор коутиньо решил остаться в Ливерпуле?
Ответить
Derzkiy1
1503403645
Реал продавал только не нужных футболистов , ковачич уверен не продаётся , источник беспонтовый
Ответить
kos999
1503411906
что его не устраивает в Реале
Ответить
Kybik-Pybik
1503418761
интересно!!! вчера Ювентус за него 75 лям давал... с хера Ливерпуль 25 взял... Коутиньо за 120 продаете, вываливайте 70 за Ковачича
Ответить
САНЁК17
1503422083
Козёл
Ответить
Chizhova
1503438280
Ковачич так играет сейчас,что врят ли его Реал просто так отдаст
Ответить
Влаан
1503450976
Если только в аренду
Ответить
RealDiMoNMadrid
1503500986
Надеюсь, что это не правда А если всё-таки правда, то попытаюсь предположить - быть может Матео хотел бы играть поближе к чужим воротам и выполнять меньше черновой работы? Всё-таки Модрич опорник. А так как Ковачич приобретался ему на подмену, значит Зидан видит молодого хорвата именно на позиции в глубине поля, поближе к своим воротам.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
2
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
Вчера, 18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+