Ковачич дал согласие на переход в «Ливерпуль»

Надеюсь, что это не правда
А если всё-таки правда, то попытаюсь предположить - быть может Матео хотел бы играть поближе к чужим воротам и выполнять меньше черновой работы? Всё-таки Модрич опорник. А так как Ковачич приобретался ему на подмену, значит Зидан видит молодого хорвата именно на позиции в глубине поля, поближе к своим воротам.
Полузащитник «Реала» Матео Ковачич дал устное согласие присоединиться к «Ливерпулю». Хорват рассматривается красными как возможная замена Фелиппе Коутиньо в случае ухода бразильца в «Барселону».
Сообщается, что 23-летний игрок уже обсудил переход с мерсисайдским клубом и будет счастлив перебраться в команду Юргена Клоппа. Однако тот факт, что Коутиньо намерен остаться в «Ливерпуле», может поставить данный трансфер под сомнение.
Ковачич выступает за «Реал» с августа 2015 года. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 25 миллионов евро.