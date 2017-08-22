Ковачич дал согласие на переход в «Ливерпуль»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич дал устное согласие присоединиться к «Ливерпулю». Хорват рассматривается красными как возможная замена Фелиппе Коутиньо в случае ухода бразильца в «Барселону».

Сообщается, что 23-летний игрок уже обсудил переход с мерсисайдским клубом и будет счастлив перебраться в команду Юргена Клоппа. Однако тот факт, что Коутиньо намерен остаться в «Ливерпуле», может поставить данный трансфер под сомнение.

Ковачич выступает за «Реал» с августа 2015 года. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 25 миллионов евро.