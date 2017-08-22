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    Ковачич дал согласие на переход в «Ливерпуль»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич дал устное согласие присоединиться к «Ливерпулю». Хорват рассматривается красными как возможная замена Фелиппе Коутиньо в случае ухода бразильца в «Барселону».

    Сообщается, что 23-летний игрок уже обсудил переход с мерсисайдским клубом и будет счастлив перебраться в команду Юргена Клоппа. Однако тот факт, что Коутиньо намерен остаться в «Ливерпуле», может поставить данный трансфер под сомнение.

    Ковачич выступает за «Реал» с августа 2015 года. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 25 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.08.2017 13:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 23 августа 2017, 18:09

      Надеюсь, что это не правда
      А если всё-таки правда, то попытаюсь предположить - быть может Матео хотел бы играть поближе к чужим воротам и выполнять меньше черновой работы? Всё-таки Модрич опорник. А так как Ковачич приобретался ему на подмену, значит Зидан видит молодого хорвата именно на позиции в глубине поля, поближе к своим воротам.

      0
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      Рейтинг: +61

      Влаан 23 августа 2017, 04:16

      Если только в аренду

      0
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      Рейтинг: -107

      kuigal. > Влаан 23 августа 2017, 19:24

      А зарплату?

      0
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      ...
      Рейтинг: +61

      Влаан > kuigal. 25 августа 2017, 00:02

      А обойдется)

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 23 августа 2017, 00:44

      Ковачич так играет сейчас,что врят ли его Реал просто так отдаст

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 августа 2017, 20:14

      Козёл

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 августа 2017, 19:19

      интересно!!! вчера Ювентус за него 75 лям давал... с хера Ливерпуль 25 взял... Коутиньо за 120 продаете, вываливайте 70 за Ковачича

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:25

      что его не устраивает в Реале

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 22 августа 2017, 15:07

      Реал продавал только не нужных футболистов , ковачич уверен не продаётся , источник беспонтовый

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 22 августа 2017, 14:06

      Ахахахахахаха с каких пор коутиньо решил остаться в Ливерпуле?

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 22 августа 2017, 14:03

      Странно, вроде бы Коутиньо яростно хотел уйти в Барсу, а не остаться в Ливерпуле.

      -2
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 13:46

      Ливерпуль подходящий клуб что бы он раскрылся, в Реале у него не так часто выпадает шанс показать себя.

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