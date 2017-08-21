Насри перешел в «Антальяспор»

Английский «Манчестер Сити» уведомил общественность, что уже бывший полузащитник команды Самир Насри перешел в турецкий «Антальяспор». Контракт с новым коллективом рассчитан на два года.

Зарабатывать в Турции француз будет в два с половиной раза меньше, чем в Англии.

Насри выступал за «горожан» с 2011 года и успел вместе с ними по два раза выиграть АПЛ и Кубок английской лиги и один раз – Суперкубок страны.