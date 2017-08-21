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    Насри перешел в «Антальяспор»

    Английский «Манчестер Сити» уведомил общественность, что уже бывший полузащитник команды Самир Насри перешел в турецкий «Антальяспор». Контракт с новым коллективом рассчитан на два года.

    Зарабатывать в Турции француз будет в два с половиной раза меньше, чем в Англии.

    Насри выступал за «горожан» с 2011 года и успел вместе с ними по два раза выиграть АПЛ и Кубок английской лиги и один раз – Суперкубок страны.

    Источник: Twitter

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    21.08.2017 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 августа 2017, 17:38

      Из Арсенала - и всё ниже, и ниже.

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 21 августа 2017, 16:49

      Майкон теперь станет лучшим бомбардиром чемпионата Турции)

      0
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