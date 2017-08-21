Фанат «Локомотива» провел один день в качестве администратора команды

Московский «Локомотив» выпустил видео, в котором показывает исполнение обязанностей администратора первой команды одним из болельщиков клуба.

Главный герой ролика – 23-летний Виталий Рылов, который случайным образом выиграл объявленный заранее клубом конкурс.

Болельщик побыл администратором на гостевом матче против казанского «Рубина» (1:1) и успел пообщаться со всем руководством клуба, включая президента Илью Геркуса и главного тренера Юрия Семина. Предлагаем вам ознакомиться с роликом.