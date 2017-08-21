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    Фанат «Локомотива» провел один день в качестве администратора команды

    Московский «Локомотив» выпустил видео, в котором показывает исполнение обязанностей администратора первой команды одним из болельщиков клуба.

    Главный герой ролика – 23-летний Виталий Рылов, который случайным образом выиграл объявленный заранее клубом конкурс.

    Болельщик побыл администратором на гостевом матче против казанского «Рубина» (1:1) и успел пообщаться со всем руководством клуба, включая президента Илью Геркуса и главного тренера Юрия Семина. Предлагаем вам ознакомиться с роликом.

    Источник: YouTube

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    21.08.2017 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2017, 15:19

      Забавляются клоуны.

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