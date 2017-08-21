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    Деулофеу: «Посвящаем победу над «Бетисом» жертвам барселонского теракта»

    Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу после матча первого тура Примеры против «Бетиса» (2:0) заявил, что эта победа посвящается жертвам теракта в столице Каталонии, который имел место на прошлой неделе.

    «Посвящаем эту викторию всем тем, кто погиб и пострадал в результате террористической атаки. Это ужасное событие. Мы не боимся, но очень надеемся, что впредь таких вещей не будет.

    В сердцах еще остается расстройство по поводу проигранного Суперкубка Испании, но есть стремление двигаться дальше. Прекрасно стартовать в сезоне с трех очков. Что касается целей на сезон, то будем бороться за все трофеи и по ходу дела улучшать нашу игру», – заявил Деулофеу.

    Напомним, что в результате теракта в Барселоне погибло 13 человек.

    Источник: Marca

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    21.08.2017 01:46
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