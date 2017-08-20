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    РФПЛ. «Зенит» в гостях одержал победу над «Амкаром»

    В матче 7-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях оказался сильнее «Амкара» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Кокорин, забивший в рамках чемпионата России в пятой игре кряду.

    После данной победы единолично возглавил турнирную таблицу, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Пермяки занимают последнее место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кокорин, 61.

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гол, 78), Конде, Рязанцев, Комолов (Гащенков, 65), Баланович, Гасилин (Бодул, 34).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Кокорин, Полоз (Панюков, 81), Дриусси (Краневиттер, 66).

    Предупреждения: Идову, 63 – Краневиттер, 85; Лунев, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 16:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 августа 2017, 17:45

      Поздравляю Зенит с уверенной победой и зрелищной игрой, так держать!

      10
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      Рейтинг: +709

      monser08 20 августа 2017, 17:23

      Сашка зачёт, остальное как то настораживает..... Соберитесь!!!

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 августа 2017, 17:12

      Похоже за правило взяли первый тайм играть в пол ноги, экономя силы на второй... На тактику опытного боксёра смахивает, который первые раунды держит удар, а в последние обрушивает всю силу на соперника... Только у Зенита она пока ещё слабая.)

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 20 августа 2017, 17:07

      В четверг узнаем что с Зенитом: Либо экономили силы перед Утрехтом, либо начался спад

      4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > сасас 20 августа 2017, 20:53

      Зачем откладывать до четверга. Достаточно прочитать, то, что написал ПЕРЕД матчем с Утрехтом - при таких энергозатратных играх как с Тереком полное отсутствие ротации неминуемо приведет к игровому спаду, Еще я напомнил как начинал Луческу, и что произошло в середине октября (команда встала). Сейчас это, к счастью, началось раньше и не так резко, но все равно - спад налицо. Тем не менее, Утрехт мы пройдем.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 августа 2017, 16:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вообще не понимаю,зачем нужен такой клуб как Амкар. Болельщики не ходят(этот матч исключение из прав,нежели правило), поле гов*о, играют постоянно в 5 защей и сушат игру,клуб содержится из местного бюджета,а не за счёт спонсоров. Одна убыль

      -4
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      Рейтинг: -36

      Silling > GoldPlayFIFARus9 20 августа 2017, 17:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вапще не панимаю,зачем нужЫн такой клуп,как Зинид.Болельщики дебилы(ходят посрать на трибунах,поле говно трясущееся,крыша дырявая,выигрывают за счёт судей,содержится за счёт бед народа,а не с зарплаты Миллера и ему подобным тварям.Карочи одни убытки.

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Silling 20 августа 2017, 17:41

      дибил насри себе в карман и нюхай

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > GoldPlayFIFARus9 20 августа 2017, 20:58

      А кем вы бы хотели заменить Амкар? Оренбургом что ли? Так Газпром - тоже не частная лавочка. Енисеем? Томью? Кубанью? Тоже местные бюджеты. Так что Амкар нужен, чтобы лига функционировала. Не говоря уже о том, что есть в России такой город Пермь. Город с великой историей. Где живут люди гораздо достойнее вас.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 августа 2017, 16:57

      Браво Александр!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 августа 2017, 16:53

      невзрачная игра,которая принесла победу Зениту
      Кокорин +

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > acer2003 20 августа 2017, 16:57

      В голове ответная игра против Утрехта видимо....

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