РФПЛ. «Зенит» в гостях одержал победу над «Амкаром»

В матче 7-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях оказался сильнее «Амкара» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Кокорин, забивший в рамках чемпионата России в пятой игре кряду.

После данной победы единолично возглавил турнирную таблицу, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Пермяки занимают последнее место.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кокорин, 61.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гол, 78), Конде, Рязанцев, Комолов (Гащенков, 65), Баланович, Гасилин (Бодул, 34).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Кокорин, Полоз (Панюков, 81), Дриусси (Краневиттер, 66).

Предупреждения: Идову, 63 – Краневиттер, 85; Лунев, 90+1.

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