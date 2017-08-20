Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Зенит» в гостях одержал победу над «Амкаром»

20 августа 2017, 16:52
13

В матче 7-го тура РФПЛ «Зенит» в гостях оказался сильнее «Амкара» – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Кокорин, забивший в рамках чемпионата России в пятой игре кряду.

После данной победы единолично возглавил турнирную таблицу, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. Пермяки занимают последнее место.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кокорин, 61.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гол, 78), Конде, Рязанцев, Комолов (Гащенков, 65), Баланович, Гасилин (Бодул, 34).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев (Нету, 87), Паредес, Кокорин, Полоз (Панюков, 81), Дриусси (Краневиттер, 66).

Предупреждения: Идову, 63 – Краневиттер, 85; Лунев, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1503237223
невзрачная игра,которая принесла победу Зениту Кокорин +
Ответить
ЖОРРО
1503237445
Браво Александр!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1503237549
Вообще не понимаю,зачем нужен такой клуб как Амкар. Болельщики не ходят(этот матч исключение из прав,нежели правило), поле гов*о, играют постоянно в 5 защей и сушат игру,клуб содержится из местного бюджета,а не за счёт спонсоров. Одна убыль
Ответить
сасас
1503238053
В четверг узнаем что с Зенитом: Либо экономили силы перед Утрехтом, либо начался спад
Ответить
Bivaliy67
1503238334
Похоже за правило взяли первый тайм играть в пол ноги, экономя силы на второй... На тактику опытного боксёра смахивает, который первые раунды держит удар, а в последние обрушивает всю силу на соперника... Только у Зенита она пока ещё слабая.)
Ответить
monser08
1503239024
Сашка зачёт, остальное как то настораживает..... Соберитесь!!!
Ответить
Приус
1503240306
Поздравляю Зенит с уверенной победой и зрелищной игрой, так держать!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
6
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
37
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+