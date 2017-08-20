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    «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за Дракслера

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 23-летнего немца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за лучшего игрока Кубка конфедераций-2017 32 миллиона фунтов стерлингов.

    В прошлом сезоне Дракслер провел в чемпионате Франции 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.08.2017 12:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 20 августа 2017, 16:01

      Какой тут спор. Пойдет он в МЮ так как будет думать, что вот там-то он точно станет мега звездой. Ну а если вдруг божественный Мауро не возжелает юнца, то тогда в Ливерпуль. В Арсенал он не пойдет даже к своему другу. У Озила куда уже круче друг Хедира - и тот послал его с Арсеналом куда дальше. Мы не интересны как клуб даже для игроков вот такого уровня.

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > LMI 20 августа 2017, 21:11

      у нас в арсе он раскроется как де брюйне в мс

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 20 августа 2017, 12:52

      Прошу го в арменал

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