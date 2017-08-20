«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за Дракслера

Какой тут спор. Пойдет он в МЮ так как будет думать, что вот там-то он точно станет мега звездой. Ну а если вдруг божественный Мауро не возжелает юнца, то тогда в Ливерпуль. В Арсенал он не пойдет даже к своему другу. У Озила куда уже круче друг Хедира - и тот послал его с Арсеналом куда дальше. Мы не интересны как клуб даже для игроков вот такого уровня.
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 23-летнего немца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за лучшего игрока Кубка конфедераций-2017 32 миллиона фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Дракслер провел в чемпионате Франции 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.