«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за Дракслера

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 23-летнего немца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за лучшего игрока Кубка конфедераций-2017 32 миллиона фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Дракслер провел в чемпионате Франции 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.