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    Дракслер за 32 миллиона может перейти из «ПСЖ» в «Арсенал»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер во время летнего трансферного окна может стать игроком «Арсенала». Сообщается, что парижский клуб готов продать 23-летнего немца за 32 миллиона фунтов стерлингов.

    Главный тренер Унаи Эмери не рассчитывает на футболиста в текущем сезоне. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции хавбек провел за парижан 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

    В июле Дракслер был признан лучшим игроком Кубка конфедераций-2017.

    Источник: The Times

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    18.08.2017 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 18 августа 2017, 18:29

      Как его можно продавать??? Супер игрок!!! Да ещё и за 32 ляма.

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      Рейтинг: +448

      Paladius 18 августа 2017, 17:51

      Вот и замена Санчесу на случай ухода подоспела! Хорошо, если удастся подписать с Озилом неплохо бы смотрелись!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Paladius 18 августа 2017, 20:46

      и с Диего Костой на острие!

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