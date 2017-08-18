Дракслер за 32 миллиона может перейти из «ПСЖ» в «Арсенал»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер во время летнего трансферного окна может стать игроком «Арсенала». Сообщается, что парижский клуб готов продать 23-летнего немца за 32 миллиона фунтов стерлингов.

Главный тренер Унаи Эмери не рассчитывает на футболиста в текущем сезоне. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции хавбек провел за парижан 17 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

В июле Дракслер был признан лучшим игроком Кубка конфедераций-2017.