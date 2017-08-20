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    Гулиев: «У «Анжи» не идут дела в РФПЛ»

    Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев признал, что команда пока проваливает новый сезон. При этом футболист не может сказать, что может измениться в коллективе в ближайшее время.

    «В целом, дела у клуба в российской премьер-лиге не идут. Мы проиграли все матчи, победив лишь в одной встрече. Поэтому, не могу сказать, что мои дела идут хорошо.
    Смена тренера? Конечно, это повлияет, как на меня, так и на игре команды. Когда нет результата, нужно менять тренера. Григорян заявил, что нужно иметь мужество уйти. Не знаю, он сам ушел или его вынудили. По его мнению, если команда хорошо играет, но результата нет, значит нужно заменить главного тренера», – приводит слова футболиста Azerisport.

    «Анжи» после семи проведенных матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 августа 2017, 13:11

      Карпина нужно попробовать

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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 августа 2017, 12:42

      Заменили, лучше стало? В "Крыльях" у Скрипченко половина сезона была, с задачей он справился - утопил Самару.

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