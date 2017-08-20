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    Гризманн может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи

    Форварду «Атлетико» Антуану Гризманну грозит длительная дисквалификация по итогам матча с «Жироной» (2:2) в 1-м туре Примеры. Француз в середине второго тайма назвал арбитра говнюком, за что и получил красную карточку. Обслуживал матч рефери Хуан Мартинес Мунуэра.

    Согласно Дисциплинарному кодексу чемпионата Испании, за неуважительное отношение к арбитру Гризмманн может быть дисквалифицирован от 4 до 12 матчей.

    Источник: AS

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    20.08.2017 08:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 августа 2017, 13:41

      Судьи решили всех звезд наказать или они их ненавидят за то что они много бабло получает.

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 20 августа 2017, 11:25

      Барселона тратит все суммы которые получили от ПСЖ-222 л. Для судьи, из за этого не сможет купит нормального новичка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 августа 2017, 11:21

      чего то в последнее время распоясались миллионеры

      -1
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 20 августа 2017, 10:53

      Смотрите на этих выходных. Только в Ла Лиге на ВК - "Insult Referee Challenge". Кто следующий?

      2
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      Рейтинг: +489

      mikitka 20 августа 2017, 10:19

      сначала Роналду, теперь Гризманн... борьба с дельфинами в разгаре. но НЫРЯТЬ В МАТЧЕ С ЖИРОНОЙ это вообще пробитие дна для игрока такого уровня

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 августа 2017, 10:08

      Видно он в школе плохо учился,все больше улица пацана воспитывала...

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 20 августа 2017, 09:32

      Если это действительно так, то дисквалификация будет справедлива. Борзеть начали звезды.

      -1
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