Гризманн может быть дисквалифицирован на 12 матчей за оскорбление судьи

Форварду «Атлетико» Антуану Гризманну грозит длительная дисквалификация по итогам матча с «Жироной» (2:2) в 1-м туре Примеры. Француз в середине второго тайма назвал арбитра говнюком, за что и получил красную карточку. Обслуживал матч рефери Хуан Мартинес Мунуэра.

Согласно Дисциплинарному кодексу чемпионата Испании, за неуважительное отношение к арбитру Гризмманн может быть дисквалифицирован от 4 до 12 матчей.