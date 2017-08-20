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    Рахимов не понимает, почему в «Спартаке» нет усиления

    Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов выразил недоумение по поводу трансферной кампании красно-белого клуба, который за все лето обзавелся всего двумя новыми футболистами – Марио Пашаличем и Марко Петковичем.

    «Я не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления. В любом чемпионате победитель обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов», – заметил специалист.

    Сейчас «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Спорт FM

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    20.08.2017 00:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 августа 2017, 09:28

      Коллеги, еще в межсезонье было сказано, что главный успех трансферной политики Спартака это сохранение Промеса. Или вы читать не умеете?

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > СШГЭС 20 августа 2017, 09:41

      С такой игрой и Промес плюнет и уйдет.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 20 августа 2017, 09:11

      господин рахимов,да и никто нихера не понимает,почему нет усиления.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 августа 2017, 09:01

      Нет, значит и не нужно. Решение совета директоров.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 августа 2017, 08:35

      Вопросов больше, чем ответов и чем дальше, тем больше.

      11
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 августа 2017, 08:05

      Усиление усилением, но почему команда пешком ходит и в защиту слева ставят манекена Диму?

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 августа 2017, 06:34

      Ладно Рахимов,так никто из болельщиков этого не понимает.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:16

      Федуна спроси, он все понимает.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 августа 2017, 00:40

      Еврейско-татарская селекция - вещь страшная. (((

      4
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 20 августа 2017, 00:28

      Руководству Спартака надо разогнать тех кто отвечает за селекцию! Возможен и вариант что Федун зажал бабло!

      4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > SEREZHA7575 20 августа 2017, 09:14

      точно зажал,и яйца себе тоже походу зажал,сидит ,молчит,и пыхтит.

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