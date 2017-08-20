Рахимов не понимает, почему в «Спартаке» нет усиления

Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов выразил недоумение по поводу трансферной кампании красно-белого клуба, который за все лето обзавелся всего двумя новыми футболистами – Марио Пашаличем и Марко Петковичем.

«Я не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления. В любом чемпионате победитель обязан усилиться, чтобы чего-то добиться в Лиге чемпионов», – заметил специалист.

Сейчас «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице.