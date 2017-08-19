Лига 1. «Лион» и «Бордо» забили друг другу по три мяча

назвать это провалом даже нельзя, потому что это дно уже. просто отвратительная игра в конце, подставы дардера. а еще миллиард и один косяк тренера. гнать такого товарища нужно в три шеи. явно уровень основы лиона не его стихия. молодежку еще более менее тренировал, но в основе одни разочарования от него. здесь мы должны были собирать 3 очка. в итоге мы проигрываем титул здесь и сейчас. такие матчи нужно побеждать безоговорочно.
Завершился очередной матч третьего тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Бордо». Выявить сильнейшего команды не смогли.
Дублем за гостей отметился бразилец Малком.
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур
Голы: 1:0 – Фекир, 10; 2:0 – Тете, 23; 2:1 – Малком, 41; 3:1 – Траоре, 74; 3:2 – Лерагер, 88; 3:3 – Малком, 90+1.
Удаление: Дардер, 36 (вторая ж.к.) – нет.