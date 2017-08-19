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    Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Карреры на матче с «Локомотивом»

    Фанаты «Спартака» поддержали главного тренера команды Массимо Карреру. На матче седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» болельщики вывесили баннер с изображением итальянского специалиста и надписью: «Массимо один из нас».

    Напомним, в предыдущих шести поединках красно-белые набрали лишь восемь очков, по два раза выиграв, уступив и сыграв вничью. На данный момент спартаковцы занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 18:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 20:15

      Каррера классный тренер, главное чтобы не психанул и не подал в отставку!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Fan Loko mik 19 августа 2017, 21:45

      я так не думаю..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 19 августа 2017, 20:10

      Срочно надо усиляться...и Каррера сделает конфетку.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > dudarik 19 августа 2017, 21:46

      не сделает..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 19:32

      Руки прочь от Карреры.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Диктор 19 августа 2017, 21:46

      и ноги тоже..

      -1
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      Рейтинг: +61

      shalimus 19 августа 2017, 18:40

      грамотный ход,но от любви до ненависти....проиграет сегодня-увидит совсем другой эскиз)

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > shalimus 19 августа 2017, 20:17

      ждем другой эскиз..

      1
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