Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Карреры на матче с «Локомотивом»

Фанаты «Спартака» поддержали главного тренера команды Массимо Карреру. На матче седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» болельщики вывесили баннер с изображением итальянского специалиста и надписью: «Массимо один из нас».

Напомним, в предыдущих шести поединках красно-белые набрали лишь восемь очков, по два раза выиграв, уступив и сыграв вничью. На данный момент спартаковцы занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.