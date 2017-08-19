Источник: Итурбе покидает «Рому» и продолжит карьеру в Мексике

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщается, 24-летний футболист близок к переезду в Мексику. Клуб «Тихуана» намерена арендовать парагвайца с возможностью последующего выкупа за пять миллионов евро. Контракт игрока будет рассчитан до 2021 года.

Минувший сезон Итурбе доигрывал в составе «Торино», за который провел в чемпионате Италии 16 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.