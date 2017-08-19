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    Источник: Итурбе покидает «Рому» и продолжит карьеру в Мексике

    Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщается, 24-летний футболист близок к переезду в Мексику. Клуб «Тихуана» намерена арендовать парагвайца с возможностью последующего выкупа за пять миллионов евро. Контракт игрока будет рассчитан до 2021 года.

    Минувший сезон Итурбе доигрывал в составе «Торино», за который провел в чемпионате Италии 16 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.08.2017 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 августа 2017, 11:03

      лучше в Спартак перешёл бы, в ЛЧ поиграл, жаль, в 24 года всего уезжать в Мексику

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