Йоветич намерен остаться в «Севилье»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич не намерен переезжать в Англию. Как сообщается, 27-летний футболист отказался от варианта подписания контракта с «Ньюкаслом». Форвард надеется, что «Севилья», за который он на правах аренды доигрывал минувший сезон, сможет договориться с «Интером» по его трансферу. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. Испанская сторона надеется на значительное снижение данной сумы. Нынешний контракт футболиста с «Интером» рассчитан до июня 2019 года.

Йоветич в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 21 матч, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.