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    «Ювентус» предложил «Реалу» за Ковачича 75 миллионов

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, 23-летнего футболиста хочет приобрести «Ювентус». Туринцы оценили хавбека в 75 миллионов евро. Футболист перешел в стан «Реала» 2015 году из «Интера» за 31 миллион евро с дополнительными бонусами.

    В минувшем сезоне хорват провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    19.08.2017 08:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 августа 2017, 11:45

      Реал не продаст его хоть 150 предложат , у реала 2 состава заиграно , он молодой перспективный и в отличной форме сейчас находиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 19 августа 2017, 11:06

      Европа сходить с ума

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 19 августа 2017, 10:49

      И такие суммы тратят европейские клубы, которые всегда считали деньги.
      Мир сошёл с ума...

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Йохн Год 20 августа 2017, 16:29

      А ввели ФФП и наказывают такие клубы как наше Динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 19 августа 2017, 10:36

      Надеюсь, "Юве" не сделает этого. Слишком много за Ковачича

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 09:01

      Ковачич стоит 175 миллионов евро

      1
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 08:24

      он стоит не хуже Коутине

      -1
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