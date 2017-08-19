«Ювентус» предложил «Реалу» за Ковачича 75 миллионов

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, 23-летнего футболиста хочет приобрести «Ювентус». Туринцы оценили хавбека в 75 миллионов евро. Футболист перешел в стан «Реала» 2015 году из «Интера» за 31 миллион евро с дополнительными бонусами.

В минувшем сезоне хорват провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.