Победа «Баварии» над «Байером» позволила Левандовски войти в историю Бундеслиги

Нападающий«Баварии» Роберт Левандовски добился интересного достижения. Польский футболист стал первым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось выиграть семь матчей подряд в первом туре.

Напомним, новый сезон Бундеслиги открылся матчем «Баварии» и «Байера». Мюнхенский клуб выиграл со счетом 3:1. Роберт Левандовски забил третий мяч своей команды, реализовав пенальти.

Бундеслига. «Бавария» обыграла «Байер», Левандовски реализовал назначенный после видеоповтора пенальти