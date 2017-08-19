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    Победа «Баварии» над «Байером» позволила Левандовски войти в историю Бундеслиги

    Нападающий«Баварии» Роберт Левандовски добился интересного достижения. Польский футболист стал первым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось выиграть семь матчей подряд в первом туре.

    Напомним, новый сезон Бундеслиги открылся матчем «Баварии» и «Байера». Мюнхенский клуб выиграл со счетом 3:1. Роберт Левандовски забил третий мяч своей команды, реализовав пенальти.

    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Байер», Левандовски реализовал назначенный после видеоповтора пенальти

    Источник: Opta

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    19.08.2017 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 августа 2017, 11:40

      Выбрал правильную команду)

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